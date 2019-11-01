Подход к реинтеграции неподконтрольного Донбасса должен быть профессиональным, – эксперт

Подход к реинтеграции неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса должен быть не только реалистичным, но и профессиональным. Об этом «Донецким новостям» сообщила эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль.

«Я бы не называла весь этот комплекс мероприятий – стратегией, так как для того, чтобы условно из пункта А прийти в пункт Б, то есть, к миру на Донбассе, необходимо пройти мирный путь, в том числе, в рамках правового механизма», – отметила Коваль.

По ее словам, в данном случае нам представлены 4 «отправных точки» концепции по реинтеграции Донбасса. «Однако хотелось бы увидеть детализированный план конкретных действий с возможными датами его реализации», – сказала эксперт.

«Что касается самих "отправных точек", то в любом случае, нам нужен именно публичный процесс, так как люди попросту устали от обмана, кулуарных договоренностей и "в старом стиле" – больше не "выстрелит"», – добавила она.

По словам Коваль, также не вызывает сомнений, что никакого общего консенсуса быть не может, пока с помощью информационной политики откровенно разжигается рознь в нашей стране, производится активная манипуляция сознанием граждан на наиболее болезненных темах. «Фактически мы видим информационную войну, которая в открытую ведется против президента Зеленского», – уверена эксперт.

Как считает Коваль, в свою очередь, подход к реинтеграции должен быть не только реалистичным, но и в первую очередь, профессиональным, с привлечением соответствующих специалистов и экспертов, в том числе, касательно правового механизма урегулирования. «И, само собой, должна быть политическая воля – отвечать за свои слова и принимать необходимые решения в масштабах страны», – резюмирует она.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Реинтеграция Донбасса "от Зеленского": Плюсы и минусы президентского "кейса мира"».

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