Стоит ли переселенцев допускать ко службе в ВСУ, – опрос

Большинство украинцев считают, что переселенцев из Донбасса стоит допускать к службе в Вооруженных силах Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 ноября, в ходе презентации результатов социологического опроса* о ситуации на Донбассе рассказала научный директор Школы политической аналитики НаУКМА, доцент, кандидат социологических наук Анна Осипчук.

По ее словам, более 40% респондентов против избирательного отношения к переселенцам относительно службы в армии. «При этом есть довольно высокий процент тех, кто согласен [с тем, чтобы не допускать переселенцев к службе в ВСУ]. Это 31,4%. Те, кто сомневается – это 23,7%», – сообщила Осипчук.

Как отметил аналитик Школы политической аналитики НаУКМА Антон Суслов, результаты ответов на вопрос, допускать ли переселенцев из Донбасса ко службе в ВСУ, трактовать не очень легко, поскольку он не так однозначен.

«Мы с коллегами недавно посещали Мариуполь, где общались со студентами и общественными активистами. Они отмечали такую проблему: люди, чьи семьи проживают на временно неподконтрольных территориях, если они решили проживать в Украине и были призваны на службу в ВСУ, у них возникает проблема после прохождения службы проведать своих родных, поэтому некоторые из них вынуждены возвращаться на временно неподконтрольные территории, [чтобы не служить в ВСУ]», – рассказал эксперт.

* Опрос проведен в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым с 8 по 20 сентября 2019 года. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных украинским властям территориях. Были опрошены 2 035 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения, постоянно проживающего на территории Украины, которое не проходит военную службу и не находится в тюрьмах или медицинских учреждениях (больницах, медицинских интернатах).

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