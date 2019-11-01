И после обстрелов: Как мониторят состояние воздуха на Донетчине (Фото)

Экологическая обстановка в Донецкой области контролируется с помощью первой в Украине автоматизированной системы мониторинга окружающей среды, которая отвечает Директивам Евросоюза. Об этом «Донецким новостям» рассказал начальник отдела мониторинга Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Евгений Нестеров.

В регионе работают стационарные и мобильные посты мониторинга атмосферного воздуха, а также компактные станции.

Стационарные посты расположены в городах Краматорске, Николаевке, Курахово, Мариуполе (2 поста), Бахмуте и пгт Новолуганское. На станциях установлено современное оборудование и измерения осуществляются в режиме онлайн.

«Стационарные посты наблюдения расположены на расстоянии 30 и более километров от линии разграничения. Но после обстрелов или иных боевых действий не было зафиксировано каких-либо надмерных превышений или других фактов загрязнения атмосферного воздуха», – говорит Евгений Нестеров.

Стационарный пост в городе Краматорске работает на территории фильтровальной станции Коммунально-производственного предприятия «Краматорский водоканал»

Стационарная станция в Краматорске

Евгений Нестеров демонстрирует отработанные фильтры, которые внешне не особо загрязнены – «это то, чем мы дышим».

Также по всей подконтрольной Украине территории Донецкой области распределены еще 50 стационарных компактных станций качества воздуха. Они расположены в санитарно-защитных зонах возле 28 потенциальных предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха. Есть они и вблизи линии разграничения (Торецк, Светлодарск, пгт Мироновский), но, по словам Нестерова, они фиксируют только выбросы предприятий.

По всей территории региона работает областная передвижная экологическая лаборатория. В 2017 году на ее приобретение было потрачено около 5 млн грн. Вторая такая лаборатория находится в стадии передачи областному экологическому департаменту Бахмутским городским советом.

«Стационарный пункт можно разместить в одном месте. Но если нужно измерить ситуацию в ином месте с учетом розы ветров, это будет сложно. А вот передвижная лаборатория работает в полевых условиях», – отмечает Нестеров.

Он поясняет алгоритм работы передвижной лаборатории: «По жалобам или заявлениям местных жителей в адрес любого городского или районного совета Донецкой области местный совет направляет заявку в Департамент экологии. На основании заявки и выезжает лаборатория к предприятию-загрязнителю от деятельности которого идет какой-то запах. Предварительно предприятие о проверке не предупреждают. Приезжает лаборатория, она становится "по ветру" и проводит измерение загрязняющих веществ. После этого информация обрабатывается специалистами лаборатории наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха Гидрометцентра. Затем данные станций публикуются на сайте Департамента экологии и направляются в городской или районный совет для принятия соответствующих мер реагирования в рамках компетенции».

Нестеров уточнил, что Департамент экологии и природных ресурсов ДонОГА осуществляет только организацию проведения исследований. Что касается реагирования: после получения результатов Государственная экологическая инспекция может инициировать внеплановые проверки предприятий, а местные власти могут создать экологические комиссии. «Городской совет назначает комиссию по экологическим вопросам. На заседание комиссию приглашают предприятие, на котором было зафиксировано загрязнение, обязательно общественность, СМИ, экологическую инспекцию, налоговую службу. На таком заседании и решается вопрос», – детализирует он.

Передвижная лаборатория

Также в области работает передвижная лаборатория по определению качества воды. «То есть можно будет набрать в стакан воду из любой реки, колодца, крана – где угодно на территории области и всей страны – и провести анализ», – добавил представитель экологического департамента.

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