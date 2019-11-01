На Донетчине мошенники выманили у пожилой женщины 12,5 тыс. грн

Жительница Волновахи (Донецкая обл.) отдала мошенникам 12,5 тыс. грн за «спасение» своего сына от «уголовной ответственности». Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что к правоохранителям обратилась за помощью 68-летняя женщина.

Она сообщила, что ей позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что сын женщины сильно избил какого-то парня и ему «светит срок за решеткой».

В результате, для того, чтобы «спасти» сына от «тюрьмы» женщина перевела на банковскую карточку, номер которой ей сообщил звонивший, 12,5 тыс. грн.

«Уже потом, когда она пришла в себя, решила позвонить своему сыну. Только тогда, когда он поднял трубку и сообщил, что находился все время дома и ни к какому конфликту не причастен, женщина поняла, что ее обманули», – сообщили в пресс-службе.

В полиции также вновь призвали не идти на поводу у мошенников и ни в коем случае не перечислять деньги за «спасение» близких людей.

«Если вам позвонили и представились сотрудниками полиции и требуют деньги, чтобы спасти кого-то из родных из беды – перезвоните и удостоверьтесь, что с вашими родственниками, знакомыми, друзьями все хорошо. И ни в коем случае не перечисляйте деньги за их "освобождение" – немедленно звоните на номер 102 или в свой отдел полиции», – подчеркнули в пресс-службе.

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