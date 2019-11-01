Компенсация пострадавшим от войны на Донбассе: Реакция главы МИД Украины на призывы ООН

Говорить о компенсации людям, пострадавшим от войны на Донбассе, нужно реальными цифрами государственного бюджета Украины, а не призывами с трибун. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 ноября, в ходе общения с журналистами в здании правительства заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Глава МИД Украины отреагировал на заявление главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильды Богнер, сделанном на Форуме единства в Мариуполе 30 октября, о том, что правительство Украины должно выплатить компенсацию людям, пострадавшим от боевых действий на Донбассе.

«Есть общепринятые человеческие принципы о том, что каждому, кто пострадал, ущерб каким-то образом должен быть компенсирован. Мы отошли от определенных обязательств в рамках Совета Европы… Есть общие пожелания и общие принципы, которые озвучиваются, но мы, как украинское правительство, также говорим о компенсации, но немного по-другому», – сказал он.

«О том, как нашим людям, которые потеряли дома, потеряли своих родных и близких, какие-то материальные ценности, каким образом им это компенсировать, – об этом мы беспокоимся. Мы говорим об этом в рамках нашего обсуждения в первую очередь с нашим собственным правительством. Бюджет находится у нашего правительства. Все, кто говорит с высоких трибун, не говорят, где мы можем взять эти деньги, которые нам нужны. МинВВОТ, Министерство финансов и Министерство социальной политики – это те, кто говорит о реальных цифрах и о реальных сроках, а не просто призывая к общим человеческим принципам», – заявил Пристайко.

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