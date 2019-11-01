ПФУ продолжает не выполнять решения судов по выплате пенсий переселенцам, – эксперт

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) продолжает не выполнять решения судов по выплате пенсий переселенцам, но есть исключительные случаи. Об этом рассказала эксперт по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Одинцова.

«В ПФУ ссылаются на постановление [Кабинета министров Украины] № 335, которое на данный момент уже недействительное – оно уже перенесено в новое постановление № 637. Однако, опять же, они говорят, что выплата будет только после утверждения специального порядка», – сообщила она.

По ее словам, получить свою задолженность по пенсиям переселенцы пока не могут, или в исключительных случаях получают на основании судебных решений. «Например, у нашей организации есть много дел, по которым были выплачены долги только после того, как был наложен штраф и на Пенсионный фонд, и на представителей Пенсионного фонда. Только в этом случае они понимают, что все-таки нужно выплатить», – отмечает Одинцова.

«На данный момент те, кто не имеет возможности защитить свои права, до сих пор ожидают этот призрачный порядок. Те лица, которые проживают на временно оккупированных территориях, вынуждены оформлять себя как внутренне перемещенные лица, и каждые 60 дней должны приезжать сюда, проходить идентификацию. Если они не приедут, то по базе "Аркан" им остановят пенсию. Это замкнутый круг, который накапливает наш долг, который мы все равно должны будем выплатить. И на данный момент никакого решения нет», – добавила правозащитница.

Аналитик сообщила, что, по состоянию на июль 2019 года долг ПФУ перед пенсионерами, проживающими на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, составил более 62 млрд грн и продолжает расти.

При этом правозащитники опасаются, что украинские власти и, в частности, ПФУ, проверив свои дискриминационные механизмы на лишении пенсий жителей неподконтрольного Донбасса и переселенцах, могут применить их и к жителям других регионов страны.

В новом законопроекте эксперты предлагают снизить финансовую нагрузку для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса в вопросе оплаты социальных взносов за потерянный стаж. В документе также разработан механизм погашения задолженности по пенсиям жителям неподконтрольного Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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