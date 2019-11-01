Выполнить Минские соглашения поможет проведение референдума, – политолог

Выполнить Минские соглашения, в частности, их политическую часть, поможет проведение всеукраинского референдума по модели урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник.

«Будет очень сложно, если президент не возьмет на себя ответственность, не начнет стучать кулаком по столу и говорить: "Я – президент, я – верховный главнокомандующий, это мое решение, всем выполнять". Пока не избрали нового президента. Или, если президент не спросит у украинцев и вынесет Минские соглашения на референдум, чтобы украинцы выбрали: подходит им такая модель урегулирования или не подходит», – сказал он.

«Если ни того, ни другого не будет, то никаких изменений не будет», – считает Бортник.

По его мнению, вопрос вынесения Минских соглашений на референдум не такой уж и сложный: «Потому что в Минских соглашениях конкретные пункты. Берешь эти пункты, дописывая вопрос: "Поддерживаете ли вы?"».

«Хотя мы должны понимать, что любой мир – в широком диапазоне: начиная от военной победы и заканчивая реализацией Минских соглашений – оставит часть интересов украинского общества "за бортом". Часть украинского общества будет не просто недовольными, а в агрессивно-оппозиционном положении. Часть общества не воспримет любой из методов мирного урегулирования также, как и замораживание конфликта», – отметил политолог.

Эксперт пояснил, что украинское общество условно разделено на три большие группы в отношении урегулирования конфликта на Донбассе, поэтому для власти не существует идеального и консенсусного решения этого вопроса.

«Повысить этот консенсус может референдум, но все равно это, скорее всего, будет воля двух третей, а одна треть окажется в оппозиции. Законодательства о референдуме нет и в этой части можно установить другой барьер принятия решений – не 50%, можно установить 60% или 70%, чтобы это решение было более ответственным. Тем более, что речь идет об элементах государственного суверенитета, поэтому нам ничего не мешает установить другой барьер», – добавил Бортник.

Политолог также считает, что Россия может не согласиться на проведение встречи в Нормандском формате после разведения сил и средств на трех пилотных участках на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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