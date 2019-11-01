Калькуляция расходов: Сколько тратит переселенка на воспитание детей и аренду жилья в Киеве

Переселенка из Донецка Юлия Марченко сейчас живет в Киеве, сама воспитывает двух детей. Но даже при зарплате в 25 тыс. грн женщина не в состоянии собрать первый взнос для покупки квартиры в кредит, передают «Свои.city».

«Я мама двоих детей – 8 и 14 лет, которых воспитываю одна. Второй ребенок особенный. Были сложные роды, и у него задержка в развитии. Сейчас он посещает инклюзивный класс в Киеве, а после школы – занятия с логопедом и дефектологом. Это очень нужно, потому что у ребенка есть все шансы выздороветь», – рассказывает Юлия.

Работает переселенка специалистом по гальваническим установкам, зарплата официальная – 25 тыс. грн, из них 15 тысяч в месяц – постоянные расходы.

Так, Юля снимает двухкомнатную квартиру в спальном районе Киева (Харьковский массив). За аренду платит 7 тыс. грн в месяц, плюс 2 тыс. грн – коммунальные платежи.

«Много уходит на развитие детей – экономить на этом не могу. Оба занимаются спортом, старший ходит на английский. Около 6 тысяч в месяц уходит на занятия и развитие мальчишек», – говорит она.

Также среди расходов – медицинские консультации и занятия для младшего сына Алексей. «К примеру, консультация в одном из медцентров к неврологу обходится в 500 грн. А они нужны, потому что действенные и приносят результат. Бассейн ему нужно посещать, потому что реально помогает», – продолжает Юлия.

На остальном старается экономить. «Открыла для себя ярмарки возле дома, куда приезжают фермеры: у них недорого и продукция более качественная. На себе экономлю, одежду покупаю в конце лета, когда большие скидки. Для детей тоже стараюсь приобретать на распродажах», – добавляет Марченко.

Также Юлия экономит на отпуске. «Я не могу отправить в лагерь детей – цены заоблачные. Выходит около 20 тыс. грн за месяц, если отдать их в оздоровительный лагерь. И они сидят дома все лето. Ждут, когда я приду с работы, чтобы выйти на улицу. Много раз мы подавали заявки хотя бы на младшего ребенка, но в Дарницком УТСЗН нам отказывали. Хотя младший – Алексей – особенный, и ему по закону положено», – сетует дончанка.

Как все переселенцы семья Марченко мечтает о своем жилье. Но основная проблема при приобретении квартиры в кредит или ипотеку – наличие первоначального взноса, от 20% стоимости жилья. «Я не могу откладывать деньги с зарплаты – не получается. Мне бы очень хотелось взять квартиру в кредит. Я могу его выплачивать. Но проблема в том, что не выходит собрать на первоначальный взнос. Моя зарплата покрывает потребности нашей семьи, но мечтать о жилье не могу из-за невозможности собрать первоначальную сумму. Но если бы часть внесло государство, оказав материальную поддержку, дальше выплатила бы сама. Даже по драконовским процентам. Какая мне разница кому платить – арендодателю или государству. Для людей нужны реальные вещи, а не 50 на 50, как в программе "Доступное жилье"», – говорит Юлия.

«Если я стану экономить на детях, не водить их на английский, и буду откладывать по 5 тыс. грн каждый месяц, то за год – это всего 60 тысяч. Это не о чем. И мне проще в детей вкладывать, чтобы они развивались», – констатирует женщина.

«У меня нет далеко идущих планов. Надо поставить детей на ноги и дать им образование. Но я бы вернулась в Донецк, если бы все утряслось», – резюмировала переселенка.

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