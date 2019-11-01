Восстановление моста у КПВВ «Станица Луганская»: Ведется сварка конструкций одной из опор (Фото)

Возле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) продолжается сварка металлоконструкций моста на 7 опоре. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, сегодня, 1 ноября, работники ООО «Укртрансмист» закончили работы по разборке опалубки 9 опоры. Были продолжены сварочные работы по соединению диафрагмы с основной конструкцией моста на 7 опоре.

Отмечается, что в течение дня были получены и разгружены очередные строительные материалы для восстановления моста.

Помимо этого, работники ГП «Станично-Луганский райавтодор» проводили работы по планировке участка местности в районе строительной площадки и вывозили строительный мусор из-под моста, а также убирали мусор и ветки с правой обочины дороги.

Как сообщалось ранее, с украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения № 1.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

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