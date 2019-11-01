Российские паспорта в «Л-ДНР»: Отношение украинцев к их выдаче

Большинство украинцев не согласны с тем, что жители неподконтрольного Донбасса вынуждены получать российские паспорта в «Л-ДНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 ноября, в ходе презентации результатов соцопроса* о ситуации на Донбассе рассказала научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Анна Осипчук.

«У нас был ряд вопросов об ограничении прав или определенных специальных процедурах о получении российских паспортов, например, с утверждением, что жители временно оккупированных территорий не имеют другого выбора, чем получать российский паспорт. Большинство украинцев не согласны с этим – 41,4%. Большинство считает, что у них есть выбор не получать его. При этом примерно 29% сомневаются в ответе или не могли ответить на этот вопрос», – отметила она.

«Интересно, что макрорегиональное распределение по этому вопросу показывает, что наиболее схожими являются позиции жителей запада и востока. Схожесть – это разница примерно в 2-3%. Фактически мы имеем общую позицию почти по всей стране. Как ни странно, жители центра оказались более компромиссными в том, что, возможно, действительно у этих людей не было выбора», – рассказала Осипчук.

Фото: скриншот презентации опроса

* Опрос проведен в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым с 8 по 20 сентября 2019 года. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных украинским властям территориях. Были опрошены 2035 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения, постоянно проживающего на территории Украины, которое не проходит военную службу и не находится в тюрьмах или медицинских учреждениях (больницах, медицинских интернатах).

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