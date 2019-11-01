В Краматорске задержали участника НВФ «ДНР»

В Краматорске сегодня, 1 ноября, сотрудники Государственной пограничной службы задержали участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«01 ноября 2019 года, оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины, в результате реализации оперативной информации в городе Краматорск задержали гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "Донецкой народной республики"», – говорится в сообщении.

В ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что 36-летний украинец, в июне 2014 года, решил добровольно пойти на «службу» в НВФ. Он добросовестно выполнял задачи российских кураторов на блокпостах в Краматорске. По словам задержанного, он проверял документы граждан и осматривал транспортные средства.

«Полицейскими внесены данные в Единый реестр досудебных расследований об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законами Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности)», – отметили в пресс-центре.

Сейчас продолжается расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В ООС добавили, что по сообщениям оперативных подразделений ГПСУ, привлеченных к проведению операции Объединенных сил, с начала 2019 года было начато 202 досудебных расследования уголовных правонарушений, по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации), 260 и 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

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