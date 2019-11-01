ДТЭК завершил строительство одной из крупнейших в Украине ветроэлектростанции

ДТЭК завершил строительство Приморской ветроэлектростанции, одной из крупнейших в Украине. 52 турбины ветропарка общей мощностью 200 МВт начали генерировать экологически чистую энергию. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что станция будет генерировать 700 млн кВт∙ч «зеленой» электроэнергии ежегодно. Этого достаточно для обеспечения потребностей в электричестве 360 тыс. квартир или частных домов. Также станция будет способствовать снижению выбросов СО₂ в атмосферу на 750 тыс. тонн ежегодно.

На Приморской ВЭС реализованы уникальные технические решения, которые позволяют эксплуатировать оборудование с максимальной эффективностью. На ВЭС работает первая в Украине диджитальная подстанция. Единичная мощность каждой ветротурбины производства компании GE – 3,8 МВт.

«ДТЭК – крупнейший национальный инвестор в "зеленую" энергетику Украины. Мы уже инвестировали в строительство 1 ГВт солнечных и ветровых электростанций более 1 млрд евро. Наши партнеры в проектах ВИЭ – мировые лидеры машиностроения, финансовые институции. Эффективное партнерство позволяет привлекать в страну иностранные инвестиции, передовые технологии, опыт и экспертизу. Это увеличивает доверие к Украине, мотивирует новых инвесторов вкладывать в экономику нашей страны. Запуск Приморской ВЭС – это очередной вклад компании в укрепление энергетической независимости страны, улучшение окружающей среды и жизни громад», – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Инвестиции в проект Приморской ВЭС составили 321 млн евро, из которых 180 млн евро – это заемное финансирование от немецких банков под гарантии экспортно-кредитных агентств Euler Hermes (Германия) и CESCE (Испания).

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