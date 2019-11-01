Фонд Рината Ахметова по известности опережает Красный Крест, – исследование

Фонд Рината Ахметова возглавляет ТОП-3 благотворительных организаций в Украине, опережая по показателям известности Международный комитет Красного Креста. Таковы результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в июне 2019 года. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

«Благодаря большим национальным проектам Фонда, более 95% жителей Украины знают о благотворительной деятельности Рината Ахметова. Благодаря программам помощи жителям Донбасса спасены миллионы жизней украинцев. Эту работу Фонда высоко оценивают не только жители нашей страны, но и международные организации», – отметили в пресс-службе.

По словам представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу, на фоне ухода многих международных организаций с Донбасса, помощь Фонда Рината Ахметова становится неоценимой. «К сожалению, многие международные организации ушли с востока Украины. Тем ценнее для жителей поддержка Рината Ахметова и тем больше роль его Фонда в решении проблем, с которыми сталкиваются люди вдоль линии соприкосновения», – отмечает Пабло Матэу.

В пресс-службе благотворительной организации напомнили, что 15-й год своей работы Фонд Рината Ахметова начал с не имеющего аналогов по масштабам проекта «200 скорых для Украины». «Суперсовременное оснащение автомобилей, часть из которых – уникальные "скорые" на базе внедорожников, с восторгом приняли медики в городах и селах всей страны», – заключили в Фонде.

«Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Благодаря этим автомобилям, которые распределят в самые нуждающиеся больницы страны, будут спасены жизни более миллиона украинцев», – отмечает член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

С момента основания Фонда реализован ряд проектов, которые помогли миллионам людей сохранить свое здоровье. Только в программах «Рак излечим» и «Стоп туберкулез» помощь получили более 120 000 человек. И в результате работы многолетнего проекта «Сиротству – нет!» почти 10 тысяч детей обрели родителей.

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