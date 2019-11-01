Отношение украинцев к тем, кто работает на «Л-ДНР» или входил в НВФ, – опрос

Отношение украинцев к тем, кто работает в «органах власти» в «Л-ДНР» или воюет за незаконные вооруженные формирования (НВФ), неоднозначное. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 ноября, в ходе презентации результатов соцопроса* о ситуации на Донбассе рассказала научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Анна Осипчук.

«Вопрос о том, как следует поступить с теми, кто работал в "органах власти" или структурах "ДНР" и "ЛНР", сотрудничали с оккупационными органами. Только 17,3% респондентов склонны думать, что они были вынуждены это делать, потому что не было выбора, поэтому ничего не нужно с ними делать – простить и не проводить дополнительных процедур для них», – сказала она.

«15,5% за то, чтобы ограничить всех таких людей в гражданских правах, но большинство выступают за то, чтобы они прошли тщательную проверку, по результатам которой было бы принято решение об ограничении их прав», – продолжила Осипчук.

Фото: скриншот презентации результатов опроса

По ее словам, под ограничением прав имелось ввиду назначение на должности, право голосовать и подобные политические и представительские права. «Все это говорит о достаточно низком уровне толерантности украинцев к структурам "ДНР" и "ЛНР", а также к тем, кто в них работает», – отметила эксперт.

«Интереснее всего, что большинство считает, что Украина должна поддерживать тех граждан Украины, которые работали в "органах власти" "ДНР" и "ЛНР", но сознательно решили перейти на сторону Украины. Это был следующий вопрос, и с этим согласны 54,7% населения, тогда как 28,4% сомневаются или не смогли ответить. Региональное распределение ответов на этот вопрос абсолютно похоже в трендах, но более выразительные эти полюса на юге и востоке, но фактически мнения унифицированы по всей стране», – рассказала представитель Школы политической аналитики НаУКМА.

Еще один вопрос опроса – должна ли Украина поддержать тех, кто участвовал в НВФ «Л-ДНР», но не совершили преступлений и решили перейти на сторону Украины. «Уровень согласия с этим тезисом немного меньше – 49,9%, а уровень сомнений немного выше – 30,3%. Так или иначе – большинство респондентов считают, что Украина должна как-то поддерживать этих людей», – отметила Осипчук.

Фото: скриншот презентации результатов опроса

* Опрос проведен в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым с 8 по 20 сентября 2019 года. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных украинским властям территориях. Были опрошены 2035 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения, постоянно проживающего на территории Украины, которое не проходит военную службу и не находится в тюрьмах или медицинских учреждениях (больницах, медицинских интернатах).

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