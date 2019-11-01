Импорт электроэнергии из России увеличивает риск энергетического кризиса в Украине нынешней зимой, – эксперт

Возобновление Украиной импорта электроэнергии из Российской Федерации приведет к проблемам в отечественной энергетике и может спровоцировать кризис этой зимой. Об этом заявил директор энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований им. Александра Разумкова (Центр Разумкова) Владимир Омельченко в комментарии британскому изданию Energy voice.

По его мнению, открытие Украины для импорта электроэнергии приведет к значительному снижению внутреннего производства электроэнергии, что скажется на способности энергокомпаний к модернизации своих активов.

«Это окажет большое влияние на способность отечественных производителей реинвестировать и модернизировать активы и подготовиться к будущей интеграции с европейским рынком электроэнергии и переходу на возобновляемые источники энергии», – сказал Омельченко.

Эксперт также отмечает, что импортируя электроэнергию из России, Украина попадает в зависимость от Кремля, который в любой момент может прекратить подачу электроэнергии и спровоцировать энергетический кризис в Украине. «Это решение также значительно увеличивает риск возникновения энергетического кризиса в Украине в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Мы уже сталкиваемся с очень реальной возможностью прекращения импорта газа из-за расторжения контракта между "Нефтегазом Украины" и "Газпромом" с 1 января 2020 года, наряду с нехваткой угля. К этим рискам теперь мы можем добавить возможность прекращения импорта электроэнергии со всеми очевидными негативными последствиями для экономики и социально-политической напряженности, которую это создаст», – уточнил он.

Омельченко также отметил, что инициатива депутатов прекратить импорт из РФ, но оставить его из Беларуси, не решит проблему. Поскольку Беларусь не имеет избытка электроэнергии и фактически через нее будет поставляться российскую электроэнергию. «Не существует практического способа остановить подачу российской электроэнергии через Беларусь, и характер отношений между двумя странами означает, что Украина все еще будет уязвима для произвольного прекращения поставок», – подчеркнул эксперт.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. И с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков высказал мнение, что Россия захватит большую часть нашего энергорынка через импорт электроэнергии и будет использовать это для политического давления на украинскую власть.

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