Кто должен восстанавливать разрушенный Донбасс: Мнение украинцев

Эксперты спросили у украинцев, кто должен восстанавливать разрушенный в результате боевых действий Донбасс. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 ноября, в ходе презентации результатов соцопроса* о ситуации на Донбассе рассказала научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Анна Осипчук.

«Несколько ожидаемым ответом украинцев является ответ на вопрос, кто должен оплачивать восстановление временно оккупированных территорий Донбасса после их возвращения под контроль Украины. На этот вопрос респонденты могли выбрать не более 3-х вариантов. Наиболее популярным вариантом оказалась Россия – почти 60%; Украина – почти 33% и олигархи – 25,5%. При этом мы не уточняли, какие именно олигархи», – сказала она.

«По мнению респондентов, меньше всего к этому должны быть привлечены США и ЕС – 5,7% и 4,6% соответственно. Хотя люди считают, что тут может быть важна роль международных организаций – 14,5%. При этом люди не очень верят, что это можно сделать за счет денег, экспроприированных у боевиков, или за счет собственных средств оккупированных территорий», – добавила Осипчук.

* Опрос проведен в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым с 8 по 20 сентября 2019 года. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных украинским властям территориях. Были опрошены 2035 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения, постоянно проживающего на территории Украины, которое не проходит военную службу и не находится в тюрьмах или медицинских учреждениях (больницах, медицинских интернатах).

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