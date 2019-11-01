Это угрожает Зеленскому: Эксперт рассказал о влиянии Коломойского на рынок электроэнергии

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус помогает бизнесмену Игорю Коломойскому увеличивать уровень влияния олигарха на рынок электроэнергии. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Коломойский дальше подгребает под себя рынок электроэнергии. В этом ему со всей силы помогает глава профильного энергетического комитета ВРУ Андрей Герус, который из эксперта-волонтера превратился в депутата-лоббиста», – написал Корольчук.

Эксперт напомнил, что Андрей Герус пролоббировал поправку о восстановлении импорта электроэнергии из РФ в интересах Коломойского, чтобы он мог получать дешевую электроэнергию для своих предприятий. Также он получает дешевый ток и за счет коррупционных схем в госкомпании «Центрэнерго». По мнению Корольчука, глава государства не может не знать об этих фактах.

«Не верится, что Зеленский не знает о восстановлении коррупционных схем "Центрэнерго" и близость к ним бизнес-среды Коломойского. И уголь российский для "Центрэнерго" продает компания "Нефть Форс" с орбиты олигарха, и председатель комитета Герус защищает поставки такого угля, и электроэнергию по льготной цене получат ферросплавные заводы Коломойского. А история с импортом электроэнергии из России, прозванной уже "формулой Геруса"? Там также активно работает компания "Юнайтед энерджи", которая ранее продавала газ для "Днепроазота" и входит также в группу Коломойского», – написал Корольчук.

Эксперт отметил, что у президента есть все рычаги влияния для пресечения злоупотреблений со стороны олигарха. И подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны главы государства на действия Геруса-Коломойского не только ударит по его рейтингу, но и может привести к выдвижению обвинений в коррупции против него.

«Все это угрожает Зеленскому, поскольку рано или поздно народ перестанет верить, что он и олигарх Коломойский "уже давно не бизнес-партнеры". А СМИ традиционно напомнят, что энергетический бизнес – это бизнес президентов. И в таком случае проблемы со снижением рейтинга будут казаться цветочками в сравнении с обвинениями в коррупции. В конце концов, Зеленский ушел в президенты, чтобы уничтожить коррупцию, а не возглавлять ее», – написал Корольчук.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку: разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой «Нефть Форс», которая имеет отношение к группе «Приват». Причем «Центрэнерго» закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле «Роттердам +», которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт/ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, когда себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт/ч.

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