В Мариуполе задержали иностранца, пытавшегося вывезти девушек в секс-рабство за границу (Фото)

На выезде из Мариуполя сегодня, 1 ноября, правоохранители задержали гражданина Турции, который пытался вывезти из Украины двух девушек для оказания сексуальных услуг. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«1 ноября 2019 года под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области сотрудниками управления по борьбе с торговлей людьми задержан гражданин Турции за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля людьми по предварительному сговору лиц по нескольким лиц) УК Украины», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 3 октября 2019 года 27-летняя девушка, находясь в сложном социальном положении, по совету подруги, познакомилась в социальной сети с 45-летним гражданином Турции, который проживал в городе Пиннеберг (Германия), и поинтересовалась у него о работе.

Мужчина предложил девушке за деньги оказывать секс-услуги в Швейцарии, а когда она согласилась, попросил найти для такой же «работы» еще нескольких девушек.

Сегодня, 1 ноября, злоумышленник на автомобиле марки «AUDI A8» приехал в Мариуполь. Встретившись с потерпевшей, которая привела для знакомства с ним трех подруг, человек выбрал из них 28-летнюю девушку и вместе с молодыми спутницами уехал из города.

Однако, отметили в прокуратуре, во время выезда из города автомобиль остановили правоохранители, а злоумышленник был задержан. В ходе обыска у него обнаружили и изъяли деньги в сумме 600 евро, мобильный телефон и банковские карточки.

«В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении указанного правонарушения и избрании меры пресечения», – уточнили в прокуратуре.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Санкция ч. 2 ст. 149 УК украины предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!