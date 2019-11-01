В основу «Роттердам+» заложен принцип, как и для ценообразования на других энергетических рынках, – эксперт

Формула «Роттердам+» основывается на аналогичном для всех энергорынков принципе импортного паритета. Об этом говорится в блоге советника юридической компании Primelex Евгения Калинина для издания "Левый берег".

Эксперт напомнил, что НАБУ расследует производства относительно законности применения импортного паритета в формулах «Дюссельдорф +» и «Роттердам+». И эти производства должны поставить окончательную точку в дискуссии, вокруг обоснованности применения этого принципа в Украине. Он также обращает внимание, что по аналогичным формулам формируются цены и на другие энергоресурсы.

«Не только цены на уголь и газ, но и на другие энергоресурсы формируются по алгоритму "международный индекс + транспортировка". Например, урановый концентрат для "Энергоатома". Цены на ураносодержащее сырье, услуги конверсии и обогащения определяются исходя из цен, опубликованных в информационных обзорах Ux Weekly и Nuklear Market Review, а к расчетам тарифов включается стоимость услуг по транспортировке», – отметил Калинин.

Напомним, ранее генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс заявил, что введение импортного паритета при ценообразовании на уголь было единственно верным решением для Украины, привязка к индексу API – абсолютно корректна.

24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу «Роттердам+». 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам+», ни один из них не был взят под стражу. Позже в официальном ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine сообщалось, что у бюро нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле «Роттердам+».

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