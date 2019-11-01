Только по «паспорту ДНР»: В «республике» установили новые правила по выдаче кредитов

В «ДНР» банковские кредиты будут предоставляться только по «паспорту ДНР», и только в случае, если в нем есть отметка о регистрации (прописка) в «республики». Об этом говорится в правилах представления банковских кредитов, утвержденных «постановлением» «центрального республиканского банка», передают «Донецкие новости».

При этом правила игнорируют наличие у жителей паспортов Российской Федерации – по ним кредит не выдадут.

«Центральный республиканский банк устанавливает кредитные отношения с физическими лицами при наличии у них паспорта гражданина Донецкой народной республики с отметкой о регистрации места жительства на территории Донецкой народной республики, достигшими возраста 18 лет, но не старше 65 лет на дату окончания срока действия кредитного договора», – говорится в «постановлении».

Отмечается, что выдача кредитов осуществляется в российских рублях. «Выдача кредитов в валюте, отличной от российского рубля, на территории Донецкой народной республики запрещена», – уточняется в «постановлении ЦРБ».

Также кредиты юрлицам выдаются только в безналичной форме, а физлицам допускается в наличной форме.

Напомним, что на сегодняшний день в «ДНР» действует только один банк – «центральный республиканский банк», который по сути не является полноценным финансовым учреждением. «ЦРБ» с весны говится к старту кредитования, о процесс пока еще не запущен.

Как сообщалось ранее, в октябре 2017 года в «ДНР» некая финансовая компания «Рост» начала выдачу потребительских кредитов населению. Заявлялось, что для частных лиц предлагаются кредитные карты, которыми можно расплачиваться в 700 магазинах «республики» (по факту оказался лишь один магазин бытовой техники «Фокс»). Наличные средства с карт снять нельзя. Кредит по карте выдается на 12 месяцев под 36% годовых. При этом к заемщикам выдвигается ряд ограничений: от «постоянной регистрации на территории Донецкой народной республики» до «иметь стационарный рабочий телефон».

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