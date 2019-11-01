Течет по графику: В Лисичанске хотят вдвое повысить тарифы на воду (Видео)

В Лисичанске (Луганская обл.) планируют поднять вдвое тарифы на холодную воду – до 40 грн за куб. Однако в городе и без того множество проблем с поставками: порывы – которые никому ремонтировать, вода – по графику. И сейчас жителей поставили перед выбором – согласиться на новые цены или рискнуть, и получать качественное обслуживание.

У Александра Приходько вода из крана течет только несколько часов в сутки. За это считанное время надо успеть принять ванну. «Но по графику ее не дают, если она у меня в квартире должна быть в 17:00, а она появляется в 18 часов, а то даже и позже», – говорит лисичанец.

Иногда вода пропадает на 3-5 дней. К таким условиям приходится привыкать горожанам. И при таких условиях жители не готовы к повышению тарифа. «Как платил, сколько я могу, столько и буду платить. Больше я платить не буду, физически я не смогу», – комментирует Александр Приходько.

Есть и дополнительные расходы. Для приготовления пищи воду приходится покупать. Ее подвозят в бочках, цена – гривна-полторы за литр. Очереди выстраиваются, бизнес процветает. Из кранов потреблять воду люди не рискуют. «Она негодная ее пить невозможно, она техническая. Набрал с крана – сутки постояла, и слизь с палец, и осадок непонятный», – говорят мужчины, стоящие в очереди за водой.

По всему городу – более 50-ти порывов водопровода и канализации. Коммунальщики ничего не чинят. 60% воды из труб выливаются в землю.

Сейчас все доходы КП «Лисичанскводоканал» идут на погашение долгов перед энергетиками за работу насосов. Из-за невыплаты зарплат с предприятия уволились почти все работники.

Уже несколько месяцев в городе активно обсуждают – выдержат ли люди шокового повышения стоимости. Жители проводят стихийные собрания с руководством водоканала, но даже здесь не могут найти единое решение.

«Да, то, что бежит по городу – это технические потери. Можно сделать воду и 50 грн, завтра и по 60, и по 70. Но кто за нее платить будет?», – говорит главный инженер «Лисичанск водоканала» Виктор Францов.

Мэр обратился к правительству с просьбой о создании в Лисичанске военно-гражданской администрации. Считает, что тогда решить вопрос с водой будет легче.

Источник: ТК «Донбасс»

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