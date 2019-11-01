Это титанический труд: На Донбассе деминеры очистили «от войны» 71 гектар (Видео)

На сегодняшний день считаются загрязненными «продуктами войны» (мины, гранаты, растяжки и пр.) около 16 тыс. кв. км территории Донбасса – по обе стороны линии разграничения. Об этом сообщил замначальника Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Руслан Берегуля.

В Донецкой области деминеры международной организации Halo Trust очистили от снарядов и мин очередные 71 гектаров. А на горе Карачун под Славянском представителям громад официально передали документы о том, что пользоваться участками можно. Теперь там будут выращивать сельхозкультуры.

Анастасия Демина – деминер Halo Trust – демонстрирует специфику своей работы, элементы ручного разминирования. «Боеприпас, Ф-1, граната на растяжке. Увидела ее зрительно. Закрыла свой проход, намотала киперную ленту», – комментирует девушка.

Говорит, что к своей опасной профессии уже привыкла. «Сначала, может, немного страшно. Потом интересно стало на учебе. Беспокойство за жизнь, конечно, у всех всегда есть. Но если работать в Halo и соблюдать все правила, то ничего с вами точно не случится», – отмечает Анастасия.

Помогает деминерам дистанционный робокат. Всего за 3 минуты он расчищает от зарослей примерно 65 кв. м территории. «С помощью него можно быстро избавиться на участке от растительности толщиной до 10 сантиметров», – поясняет Демина.

Halo Trust занимается разминированием на Донбассе уже 4 года. Качество работы организации на соблюдение международных стандартов проверяет Министерство обороны Украины. «Это титанический труд, который делают эти люди. И мы вместе с ними делаем все возможное, чтобы обезопасить эту территорию, чтобы ее можно было использовать в дальнейшем на блага людей», – говорит представитель Минобороны Руслан Берегуля.

Безопасные участки официально передают громадам. Среди первых документы получает Андреевский поссовет (Славянский район), территория которого примыкает к горе Карачун. Руководитель поссовета Морокко отмечает, что с нетерпением ждали возвращения своего гектара земли: «Теперь мы сможем выращивать хлеб, сеять здесь зерно. А наши дети, наши люди смогут отдыхать в выходные дни в этом леску»

В этот раз деминеры передали 71 гектар безопасных участков для Краматорска, Славянска, Александровки, Новолуганска, Лиманской и Николаевской громад.

«Всего было обнаружено 215 участков. Очищено на сегодняшний день 35, из которых 11 очищенных участков уже передали в Луганской области, и сейчас 8 участков – в Донецкой области», – поясняет менеджер программы «Halo Trust» в Украине Юрий Шахраманян.

Вскоре Донбассу вернут еще 16 участков.

Источник: ТК «Донбасс»

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