Заборы – в печку: Жители сел Луганщины массово отказываются от газового отопления (Видео)

Жители сел Луганской области пускают на обогрев заборы и отказываются от газа. Все, чтобы обогреть дом и не замерзнуть.

Сергей с женой недавно обзавелись домом на окраине Северодонецка – в селе Воеводовка. Переделывают трубы – отказываются от газового отопления. «Переделывать будем, от газового будем уходить. Газ не чистый, не качественный», – поясняет Сергей.

Говорит, что перебирались в село не для того, чтобы мерзнуть, и платить как в городе. Экономию уже все посчитал: «При газе: 450 кубов умножить на 8 грн – это порядка 4 000 грн в месяц отопление обходилось. А у тех, кто на твердотоплевных угольных брикетах – у них уходило 3 500 грн на два месяца, при той же самой температуре в доме».

Газ в Воеводовке появился 15 лет назад, но многим семьям от того лучше не стало. «Хорошо, что комнатки хоть маленькие, и хватает прогреть чуть-чуть, а потом – залезть под одеяло и греться», – рассказывает пенсионерка.

Сейчас от удобного, но дорогого вида отопления здесь массово отказываются. «Дрова есть дрова. Протопил, жар стоит, заслонку заложил – и у тебя до утра тепло держится», – поясняет мужчина.

Селяне останавливают газовые котлы и завозят дрова.

«Я дубовые сейчас не беру, сейчас тепло. Для чего мне дуб портить? То уже когда морозы пойдут, тогда будем дубовыми. А так сосновые дрова. Набираю ведерко, протопила и мне на сутки хватает», – говорит Мария.

Также люди радуются тому, что не разобрали старенькие печи.

А вот в селе Волчеяровка (Попаснянский р-н) газа не было. Поселок десятилетиями кормила и грела шахта. Сейчас здесь копи закрывают, работы нет. Однако еще есть копанки и терриконы, откуда можно нагрести немного низкокачественного угля. Поэтому выбор, как греться зимой – небольшой. «Да рады любому топливу. Лишь бы привезли, лишь бы купить. Но дорого, конечно, – 2 тыс. грн за тонну. Протопить дом зимой – не протянешь, поэтому во флигеле живем – меньше угля расходуется», – рассказывает местный житель Юрий.

Все, на что могут надеяться селяне, – денежная субсидия от государства на покупку твердого топлива. Но это – для малоимущих. И пока неизвестно, кому ее дадут. Поэтому на обогрев идет собственный забор. «Вот факт налицо: ломаем забор – и в печку. А что ты за пенсию купишь», – сетует Юрий.

Источник: ТК «Донбасс»

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