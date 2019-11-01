Помимо облав на поджигателей: В Покровске бесплатно дают контейнеры для сбора листвы (Видео)

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) проводят рейды по поиску тех, кто сжигает опавшую листву. Коммунальщики акцентируют, что при этом листву с улиц города можно вывезти бесплатно.

К вечеру на патрулирование выезжают сразу несколько экипажей муниципальной службы правопорядка. Первая остановка – в частном секторе. Здесь посреди улицы горят опавшие листья. Разыскать поджигателя инспекторы не смогли. Поэтому самостоятельно тушат опасное кострище.

С водой помогли местные жители. Среди них и Виктор. Мужчина говорит, что сам он листья складирует к мусору: «Собрал в сетки из-под картошки, а ребята-мусорщики без проблем забирают все подчистую».

Следующая остановка – в центре города. Здесь нарушитель сжигает листья у собственного дома. И, когда видит проверку, спешит потушить костер.

Первый раз – устное предупреждение. Поймают во второй – будет уже штраф, который может достигать почти 1 500 грн.

«Жечь костры, листья, цветы с деревьев – запрещено. Их надо вывозить», – поясняет старший инспектор муниципальной службы правопорядка Юрий Дердель.

Дальше – окраина Покровска. Здесь сразу два очага возле дома. Однако поджигатель, заметив патруль, мгновенно закрывается во дворе.

Между тем, коммунальщики начали выставлять специальные контейнеры, куда можно выбрасывать пожелтевшие листья. «Потому что сжигание листвы вредит здоровью жителей города. В течение двух недель будет выставлено 200 контейнеров и вывезено полторы тысячи кубов листвы», – комментирует начальница Координационного комитета самоорганизации населения Алла Моденко.

Бесплатно заказать емкости для вывоза листьев в Покровске можно до середины ноября. Для этого надо обратиться к инспекторам Комитета самоорганизации населения, по адресу – Микрорайон Южный, 1.

Как сообщалось ранее, в неподконтрольном украинской власти Донецке листву собирают украинскими флагами.

Источник: ТК «Донбасс»

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