Что думают украинцы об особом статусе Донбасса, – опрос

Эксперты выяснили, что думают украинцы об особом статусе Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 ноября, в ходе презентации результатов соцопроса* о ситуации на Донбассе рассказала научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Анна Осипчук.

«Мы спрашивали, как украинцы понимают особый статус для Донбасса, и что стоит за его возможной реализацией. Респонденты могли выбрать до 3-х вариантов ответов. Более четверти всех респондентов вообще отказались отвечать на этот вопрос – выбрали вариант "сложно сказать". Это может говорить о том, что люди фактически не понимают, что именно стоит за постоянным употреблением словосочетания "особый статус" журналистами, политиками», – сказала она.

«Две наиболее популярные по содержанию альтернативы указывают на понимание этого статуса как технического шага или вынужденной уступки, которые являются временными. В целом ответы респондентов на этот вопрос свидетельствуют о том, что они с опасением относятся к так называемому "особому статусу"», – отметила Осипчук.

Так, согласно опросу, 20% респондентов считают, что особый статус Донбасса – это определенный переходный период для полноценной реинтеграции в Украину или вынужденная уступка Украины, без которой невозможно восстановление территориальной целостности. Еще около 14% отметили, что это создаст опасный прецедент, угрожающий целостности страны, и что это ловушка Кремля. Почти 13,5% считают, что особый статус – справедливое требование жителей Донбасса для сохранения их идентичности в составе Украины.

Среди других менее популярных ответов об особом статусе Донбасса следующие:

шаг к федерализации Украины – 8,3%;

изменения в Конституцию Украины с целью законодательного закрепления их автономии – 6,3%;

модный термин для обозначения обычной децентрализации – 3,6%;

должен распространяться на всю территорию Донецкой и Луганской областей – 2,8%;

право этих территорий накладывать вето на внешнеполитические решения – 2,4%.

* Опрос проведен в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым с 8 по 20 сентября 2019 года. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных украинским властям территориях. Были опрошены 2035 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения, постоянно проживающего на территории Украины, которое не проходит военную службу и не находится в тюрьмах или медицинских учреждениях (больницах, медицинских интернатах).

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