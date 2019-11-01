В «ЛНР» нашли очередной тайник с боеприпасами (Фото)

В лесополосе вблизи неподконтрольного украинским властям поселка Лобачево (Луганская обл.) обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что в тайнике были выявлены миномет калибра 82 мм, 17 мин к миномету калибра 82 мм, 2 мины к миномету калибра 120 мм, 16 снарядов калибра 30 мм, 14 гранат ВОГ-25, 7 корпусов гранаты Ф-1, 1 корпус гранаты РГД-5 и 2 корпуса гранаты РГН, а также 2 запала УЗРГМ и 4 156 патронов разного калибра.

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