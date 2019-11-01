Для слушания дела MH17 в Нидерландах назначили всех судей

В Нидерландах для слушания дела о катастрофе самолета рейса МН17 назначили второго резервного судью – Эдит Поппе-Гилесен, передает «Укринформ».

Отмечается, что теперь коллегия судей в полном составе и насчитывает трех основных судей, а также двух резервных. Резервные судьи нужны, чтобы заменить кого-то из основной тройки судей, например, в случае болезни, чтобы рассмотрение дела длилось без перерывов.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года. Председательствовать будет судья Хендрик Стейнгаюс. Двое судей – Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс. Резервные судьи – Даан Гласс и Эдит Поппе-Гилесен. Все судьи в основном вели уголовные дела. Слушания пройдут в судебном комплексе «Схипхолл», расположенного в 50 км от Гааги. Это здание строгого режима с усиленными мерами безопасности может вместить около тысячи человек.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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