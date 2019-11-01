Видеонаблюдение, подсчет пассажиров: В Мариуполе на маршруты вышли современные автобусы (Видео)

Сегодня, 1 ноября, на дороги Мариуполя выехали 33 современных автобуса МАЗ и появился новый маршрут 16А. Новые автобусы оснащены камерами видеонаблюдения, кондиционерами и системой подсчета пассажиров.

По словам водителя одного из автобусов МАЗ Игоря Дорофеева, работать на таких машинах легче и комфортнее. Автобусы рассчитаны на 90 и 160 мест. «Они мощнее, более скоростные, маневреннее. Лучше, чем старые. Сидения мягче, кондиционеры лучше, гидроусилитель лучше», – говорит водитель.

Автобусы будут ездить по маршрутам 12А, 15А, 25 и по новому направлению – 16А. «Маршрут будет проходить с Восточного с проспекта Защитников Украины и к 23 микрорайону. Этот маршрут наиболее мощный по пассажиропотоку, наиболее востребованный и мы надеемся, что большее количество жителей воспользуются услугами качественного, нового, современного транспорта», – рассказал директор Департамента транспорта и связи Василий Клат.

Также, на новом маршруте учли график работы работников комбината «Азовсталь».

Как рассказали транспортники, на новом маршруте 16А будут работать 8 машин. Интервал составит 15 минут. Автобусы будут преодолевать более 20 км в одну сторону. Это направление объединит два микрорайона.

«Первый рейс автобуса будет выходить в 5:34. С микрорайона "Западный" в 5:02 и последние рейсы с микрорайона "Западный" будут в 21:54 и с "Восточного" – в 22:23», – пояснил начальник трамвайно-троллейбусного управления Виталий Донев.

Также, сейчас в трамвайно-троллейбусном управлении открыто 300 вакансий.

Источник: ТК «Сигма»

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