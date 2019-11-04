Как украинцы относятся к «Л-ДНР», и к их признанию, – опрос

Эксперты спросили у украинцев, как они относятся к «Л-ДНР», и должна ли Украина их признать. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации результатов соцопроса* о ситуации на Донбассе рассказала научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Анна Осипчук.

«Мы спрашивали у украинцев о том, чем являются "ЛНР" и "ДНР", и должна ли Украина прекратить боевые действия и признать их. Оба вопроса имели только один вариант ответа», – отметила она.

«Чаще всего респонденты определяли "ДНР" и "ЛНР", как террористические организации – 20,8%; украинские территории, оккупированные Россией – 16,5% или псевдо-государственные образования – 15%», – сообщила Осипчук.

Фото: скриншот презентации опроса

По ее словам, опрос показал, что около 67% респондентов негативно относятся к «Л-ДНР и только 15,6% отметили, что им сложно ответить на этот вопрос. «Также большинство украинского общества против того, чтобы Украина прекратила боевые действия и признала "ДНР" и "ЛНР" – 53,7% против этого варианта. Не очень высокий, но значительный показатель тех, кому сложно сказать и около 26% тех, кто выбрал противоположную альтернативу», – рассказала эксперт.

«Стоит отметить, что эти данные нужно очень осторожно интерпретировать. То, что люди выступают за прекращение боевых действий, не обязательно говорит о том, что они имеют какие-то пророссийские настроения», – добавила представитель Школы политической аналитики НаУКМА.

Фото: скриншот презентации опроса

Эксперты также выяснили, что думают украинцы об особом статусе Донбасса и их отношение к тем, кто работает в «органах власти» в «Л-ДНР» или входит в незаконные вооруженные формирования.

*Опрос проведен в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым с 8 по 20 сентября 2019 года. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных украинским властям территориях. Были опрошены 2035 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения, постоянно проживающего на территории Украины, которое не проходит военную службу и не находится в тюрьмах или медицинских учреждениях (больницах, медицинских интернатах).

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