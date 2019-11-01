Цена оклюдера – как трехлетний доход семьи: Детей с проблемами сердца может спасти уникальная операция (Видео)

Эту операцию даже не называют хирургическим вмешательством. Инновационный метод по устранению порока сердца украинские врачи применяют на европейском уровне. Операцию можно делать даже без наркоза. Благодаря такому подходу пациентам удается избежать серьезная последствий со здоровьем. Но далеко не все в Украине могут себе этот позволить.

Елена Удод жила обычной жизнью. Получала высшее образование, работала и не ожидала, что вскоре станет мамой. «У нас в роду как-то девочек больше. Когда сказали, что у меня будет мальчик, я ходила 9 месяцев переспрашивала – может, неправильное УЗИ, может, девочка? Нет, сразу показало, что мальчик», – вспоминает Елена.

Сын Алексей родился в срок, и никаких проблем со здоровьем у него не было. Но через несколько месяцев у ребенка началась тахикардия. «Начал синеть носогубный треугольник. Сделали УЗИ, сказали – открытое овальное окошко», – говорит женщина.

Это открытый артериальный проток – врожденный порок сердца, при котором артериальный проток (Боталлов проток) не зарастает после рождения.

Алексей очень непоседливый. Врачи советовали ждать до 5-ти лет, пока порок пройдет сам. Но Елена не стала терять времени. Материнское сердце подсказало обратиться к столичным медикам. «Я ехала в надежде, что диагноз ошибочный. Но получилось, как получилось. Диагноз правильный, нужно закрывать», – поясняет она.

Специалисты института Амосова назначили операцию по устранению недостатков эндоваскулярным методом. Ждать, что проток зарастет, точно не стоит.

«Есть международные рекомендации, которых нужно придерживаться. Эти Боталловы протоки могут вызывать серьезные осложнения, которые называются батолит и инфекционный эндокардит. Осложнение крайне резкое, но лечится оно только хирургически и с не очень хорошими результатами», – поясняет эндоваскулярный кардиохирург института имени Амосова Наталья Ящук.

Современный имплант может закрыть недостаток. Но только стоимость одного оклюдера – как трехлетний доход семьи Елены.

«Голова кругом шла. Не знали, где можно такие деньги насобирать», – говорит Татьяна Удод, бабушка Алексея.

«Родив ребенка, я ушла в декрет. Осталась без работы. Нам хирург посоветовал: все обращаются в Фонд Рината Ахметова», – рассказала Елена.

Один звонок изменил жизнь маленького Алексея. Решить проблему со здоровьем мальчика медикам удается за 20 минут. Этот метод даже не называют хирургическим вмешательством, ведь введение импланта происходит по сосудам.

«Я очень благодарна Ринату Ахметову. Человек имеет сердце огромное. Кроме него, никто ничего для этого не сделал. Это огромный масштаб работы», – делится Елена Удод.

Более 100 ребят с проблемами сердца спасла помощь Рината Ахметова с 2013 года. Эти дети уже ходят в школу, занимаются спортом или танцами. В течение всей жизни для них нет никаких ограничений.

Источник: ТК «Донбасс»

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