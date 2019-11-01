Фонд Бориса Колесникова стал лидером номинации Национального рейтинга благотворителей 2019

Сегодня, 1 ноября, Украинский форум благотворителей огласил победителей Национального рейтинга благотворителей – независимого профессионального рейтинга организаций, которые обнародуют свои бюджеты и отчеты. Фонд Бориса Колесникова публично подтвердил прозрачность и подотчетность деятельности на всеукраинском уровне и третий год подряд стал лидером номинации «Средства для развития науки и образования» в сегменте благотворителей с бюджетом от 10 до 100 млн грн в год. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Наша деятельность заключается в реализации благотворительных проектов в сфере высшего технического, среднего специального и профильного образования; поддержке спорта; проведении образовательных конкурсов для талантливой молодежи. Мы единственные, кто настолько масштабно поддерживает студентов технических специальностей: молодых железнодорожников, архитекторов, авиаторов, моряков, программистов, пищевиков и аграриев; оказывает всестороннюю поддержку старшеклассникам. В дальнейшем мой Фонд продолжит вкладывать в развитие и становление нового поколения технически грамотных специалистов – молодую элиту страны, которая в будущем достойно представит Украину на международной арене», – прокомментировал победу Борис Колесников.

В пресс-службе напомнили, что в 2018-2019 учебном году Фонд реализовал 5 всеукраинских открытых конкурсов: «Агро», «Пищевые технологии», «Архитектор», «Морское дело», «Авиатор», десятки региональных образовательных и спортивных программ. «К благотворительным инициативам Фонда присоединились тысячи талантливых молодых людей, которые в будущем будут развивать отечественную промышленность и транспортную инфраструктуру», – констатировали в Фонде.

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