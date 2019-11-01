Спортсменка из Мариуполя взяла «серебро» на Чемпионате мира по кикбоксингу (Видео)

Спортсменка из Мариуполя Ульяна Мищенко завоевала второе место на Чемпионате мира по кикбоксингу, который проходил в Сараево (Босния и Герцеговина). В мировом турнире она принимала участие впервые.

Так, 22-й Чемпионат мира по кикбоксингу среди взрослых спортсменов прошел в столице Боснии и Герцеговины. Впервые в составе сборной Украины выступила Ульяна Мищенко.

По словам мариупольчанки, она провела три боя со спортсменками из Австралии, Турции и Хорватии. Девушка признается, что некоторых соперниц видела впервые. «Когда ты выходишь на ринг, то начинаешь соперника немного прощупывать ударами, какими-то действиями, и в конце первого раунда понимаешь, как себя вести в ринге и какой бой нужно вести», – рассказала Ульяна Мищенко.

Как вести себя на ринге Ульяну научил председатель Федерации кикбоксинга Мариуполя Руслан Осипов. Он уже 13 лет тренирует молодую спортсменку. Признается, что у девушки не все получалось сразу.

«Дал ей время планомерно и спокойно выучить всю основу, базовые движения. Это хороший фундамент для дальнейших успехов, то есть как раз в этом виде спорта в начале не нужно спешить», – пояснил тренер.

Как рассказала Ульяна, до Нового года она будет отдыхать, а затем снова будет готовиться к соревнованиям. «С первого участия в Чемпионате мира очень мало кому удается попасть в призеры, а здесь сразу призовое место. Но надеюсь, в следующем или последующем году будет все-таки золото», – поделилась спортсменка

Три золотые, три серебряные и три бронзовые медали привезла сборная Украины с Чемпионата мира. В общем зачете наша команда – на шестом месте.

Источник: ТК «Сигма»

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