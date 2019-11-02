Сводка из зоны ООС за 1 ноября: Версии сторон конфликта

Сводка из зоны ООС за 1 ноября: Версии сторон конфликта

02.11.19 09:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов:
дважды вблизи Старогнатовки – из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Талаковки – из стрелкового оружия;
  • неподалеку Новогнатовки – из станковых противотанковых гранатометов;
  • два раза у Водяного, что на Приазовье – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
  • вблизи Марьинки – из СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 6 обстрелов:

  • у Майорска – из станковых противотанковых гранатометов;
  • неподалеку от Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
  • дважды вблизи Новолуганского – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Хутора Вольного –из крупнокалиберных пулеметов;
  • у Троицкого – из автоматических гранатометов.

Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» заявили о 20 обстрелах своих позиций у Минерального, Новоласпы,  Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты 6/7), Пикуз (до переименования Коминтерново), Заиченко, Ужовки (до переименования Ленинское), Доломитного, Михайловки, Донецка (пос. ш-ты «Трудовская»). Применялись 82 мм минометы, АГС. СПГ, РПГ, крупнокалиберное и стрелковое оружие. 

В «ЛНР» сообщили о трех нарушениях режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы сел Санжаровка, Красный Яр и Логвиново. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелкового оружия.

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