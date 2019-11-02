Сводка из зоны ООС за 1 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов:

дважды вблизи Старогнатовки – из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

у Талаковки – из стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовки – из станковых противотанковых гранатометов;

два раза у Водяного, что на Приазовье – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Марьинки – из СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 6 обстрелов:

у Майорска – из станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку от Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

дважды вблизи Новолуганского – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку от Хутора Вольного –из крупнокалиберных пулеметов;

у Троицкого – из автоматических гранатометов.

Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» заявили о 20 обстрелах своих позиций у Минерального, Новоласпы, Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты 6/7), Пикуз (до переименования Коминтерново), Заиченко, Ужовки (до переименования Ленинское), Доломитного, Михайловки, Донецка (пос. ш-ты «Трудовская»). Применялись 82 мм минометы, АГС. СПГ, РПГ, крупнокалиберное и стрелковое оружие.

В «ЛНР» сообщили о трех нарушениях режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы сел Санжаровка, Красный Яр и Логвиново. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелкового оружия.

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