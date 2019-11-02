Кремль назвал условие выделения денег на восстановление Донбасса

Перед тем как принимать решение о помощи в восстановлении Донбасса, необходимо увидеть то, как именно разрешится конфликт в регионе. Об этом заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Песков обвинил Украину в начале конфликта на Донбассе и добавил, что Россия вместе с другими странами делает все возможное, «чтобы оказать содействие в урегулировании конфликта».

Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия принять участие в восстановлении Донбасса, Песков отметил, что для этого нужны определенные условия. «Это зависит от того, что будет происходить. Как будет урегулирование, когда», – объяснил он.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Россия должна возвратить оккупированные территории и выплатить репарации на восстановление Донбасса.

Как сообщалось ранее, Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что пострадавшие от конфликта на Донбассе должны получить репарации и компенсировать ущерб должно правительство Украины. При этом она отметила, что это не означает, что правительство берет на себя ответственность за нанесение такого ущерба.

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