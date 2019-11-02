Беременные инвалиды прут пачками: Ситуация в пунктах пропуска утром 2 ноября

Сегодня утром, 2 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 ноября через КПВВ проследовало более 39,2 тысячи человек и 5000 транспортных средств:

«Майорское» – 8800 человек и 1080 транспортных средств;

«Марьинка» – 8360 человек и 1430 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 8250 человек и 1660 транспортных средств;

«Гнутово» – 3700 человек и 850 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 10000 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/50;

«Марьинка» – 0/70;

«Новотроицкое» – 20/40;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Алексей: «5:32. Горловка. Приехали в 5:30. Стоим 40-ми перед самым первым шлагбаумом. Сзади хвост уже не видно за поворотом. Беременные инвалиды прут пачками»;

Марина: «9:28. Сегодня муж выехал утром на авто из Донецка , в Горловке был в 6, перед первым шлагбаумом был 60, сейчас на паспортном контроле, на проверке».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Борис: «7:14.На Каргиле сейчас в Украину основная на съезде с моста, льготная тоже много, примерно половина основной»;

Анжелика: «8:32. Основная почти на середине моста. Льгота до моста»;

Катерина :»9:27. Каргил муж стоит с 5 утра, где-то 50, льгота так и прет. Протяжки раз в 40 минут 3-5 из основной».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Алексей: «7:32. Еленовка почти до поворота»;

Донецк: «7:38 На Еленовке движения нет»;

Ляля: «7:39. БП Еленовка. Стою с пяти утра, движения ноль!!!!!!! Очередь за поворот!!!!»;

Vitalios: «8:43. Приехал на Еленовку в 05:10 был 24 перед шлагбаумом, за 15 минут за мной уже было 40-50 машин, на 09:42 (мск) стою 20-м на нулевом украинском».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Евгения: «7:33. Обычная за магазином. Льготная в камышах».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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