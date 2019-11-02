Представители Финляндии проинспектировали участок разведения у Станицы Луганской (Фото)

Участок разведения №1 (Станица Луганская) с рабочим визитом посетила делегация Финляндской Республики во главе с министром иностранных дел Финляндской Республики господином Пекка Хаависто. От украинской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Украины господин Егор Божок. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что целью визита была демонстрация поддержки Украины, получения актуальной информации по развитию ситуации безопасности и действий российских оккупационных войск.

«Представители делегации выразили обеспокоенность относительно конфликта, который продолжается на востоке Украины и продолжает негативно сказываться на жизни и благополучии гражданского населения, проживающего вблизи линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Финляндской Республики, положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью.

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