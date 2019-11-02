В ОБСЕ рассказали об огромных очередях на «республиканском» КПП

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ по-прежнему фиксировала длинные очереди в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Вооруженных сил Украины и на блокпостах незаконных вооруженных формирований вдоль линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете Миссии

Так, на блокпосте на автодороге H15 в н. п. Кременец (КПП «Александровка», Каргилл, «ДНР») команда Миссии видела очередь из примерно 220 автомобилей и 40 пешеходов, которые следовали в подконтрольные правительству районы.

Кроме того, была зафиксирована очередь из примерно 80 автомобилей и 4 автобусов в противоположном направлении.

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