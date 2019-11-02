Ни в ТКГ, ни в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются другие участки разведения сил, – Наев

Ни в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, ни на совещаниях в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются следующие участки разведения сил на Донбассе, помимо Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев, передает «Интерфакс-Украина».

«Я общался с военным, который принимает участие в работе Трехсторонней контактной группы, и спрашивал, обсуждались ли вообще в рамках ТКГ остальные участки разведения, и получил ответ, что ни разу, на всех заседаниях, остальные участки разведения не обсуждались. Есть только три этих участка. Дальнейшие действия – это не в компетенции военнослужащих», – сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал дату разведения сил и средств в Петровском, если будут соблюдены условия «режима тишины».

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 29 октября в Золотом (Луганская обл.) началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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