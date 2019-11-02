Особый статус Донбасса: Арахамия заявил, что нет даже проекта закона

Законопроект «Об особом статусе Донбасса» начнут разрабатывать в Верховной Раде после встречи в «Нормандском формате». Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия после закрытия заседания ВР, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, пока нет проекта закона «Об особом статусе Донбасса». «Нет никакого законопроекта. Нет и проекта законопроекта. Я думаю, что никакого законопроекта не будет до того, как непосредственная встреча в "Нормандском формате" состоится. Если там будут какие-то договоренности заключены, после того мы будем об этом говорить – о разработке какого-то законопроекта», – заявил Арахамия.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ назвали условия для того, чтобы встреча в Нормандском формате могла состояться в ноябре. В Берлине пока не знают, когда состоится встреча в Нормандском формате на высшем уровне, но уверяют, что подготовка к ней идет. Также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса будут готовить после переговоров лидеров стран-участниц «Нормандского формата». Напомним, что действующий закон был введен в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года.

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