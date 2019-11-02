Генерал США объяснил, что поможет сдержать Россию от «ужасного решения»

Украина должна всегда делать все возможное для самозащиты и тесно сотрудничать с Грузией и Румынией. Такое мнение в кулуарах Львовского форума по безопасности выразил генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес в интервью «Укринформу».

В частности, он прокомментировал слова экс-главы МИД Павла Климкина о возможном нападении РФ на Украину с юга. «Украине важно тесно сотрудничать с двумя соседями: Грузией и Румынией – над улучшением сбора разведывательных данных, раннего предупреждения, сотрудничества военно-морских сил. Подобное поможет сдержать Россию от принятия ужасного решения», – отметил генерал-лейтенант.

В Соединенных Штатах также уверены, что в будущем Украину ждет членство в НАТО. «Что касается членства в НАТО, то мы хотим, чтобы это произошло, я не знаю когда, но со временем это будет. Поэтому важной составляющей безопасности являются прочные двусторонние отношения между Украиной и США, Румынией, Турцией, Грузией», – сказал Ходжес.

Напомним, что экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Кремль предпримет попытку расширить зону неподконтрольной украинской власти части Донбасса до всей территории Донецкой и Луганской областей, а потом будет удар по югу.

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