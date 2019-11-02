Разминирование Донецкой области: Изъято более 120 тыс. боеприпасов

С 2014 года пиротехнические подразделения Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области ежедневно получают десятки заявок от граждан об обнаружении взрывоопасных предметов. Именно пиротехники первыми обследуют освобожденые населенные пункты и проводят колоссальную работу, чтобы каждый житель мог свободно передвигаться по улицам родного города, работать на полях и отдыхать на природе. Об этом сообщает пресс служба ГУ ГСЧС Донецкой области.

«С 2014 года пиротехнические подразделения изъяли и уничтожили 120 216 боеприпасов, обследовали 23,139 тыс. га территорий, 38,11 га акваторий и проверили 734 административных здания. Благодаря пиротехникам Главного управления жители области имеют возможность посещать парки и леса, отдыхать на любимых пляжах и безопасно собирать урожай на огородах», – говорится в сообщении.

Особое внимание спасатели уделяют обследованию и очистке от взрывоопасных предметов сельскохозяйственных угодий. Только с начала года в Донецкой области проверили 341,51 га полей. Всего было изъято и уничтожено 1040 боеприпасов.

По данным специалистов Службы спасения, на полную очистку территории от взрывоопасных предметов понадобятся десятки лет.

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