Протяжки быстрые: Ситуация в пунктах пропуска днем 2 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 2 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Оксана: «11:43. В Горловке основная около 40 и льготы около 20»;

Марина: «14:12. Итог сегодня Горловка – Бахмут. Прошли на авто с 6 утра, в 15 выехали из украинского блок-поста. Получилось удачно, по сравнению с прошлым днями».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Станислав: «10:18. Марьинка в сторону Донецка: всего до броневика и после 40-45 машин»;

Евгений: «12:37. Льготки машин пятьдесят, а обычной – на спуске с моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Донецк: «10:22. На Еленовке в сторону Украины очередь до поворота. Движение 3 машины за 20 мин.»;

Алиса: «11:59. Еленовка: из Донецка очередь машин 200 перед МГБ. В Донецк – машин 20»;

Vitalios: «12:19. Еленовка в Донецк около 40 машин, за 10 минут 2 протяжки по 3-5 машин»;

Олег: «12:45. Еленовка из Донецка – 70 машин. Льготы – нет»;

Асад: «13:35. Новотроицк пустой в сторону Еленовки, Еленовка – Донецк машин 20-25 протяжки быстрые».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Александр: «12:45. Октябрь: до камышей»;

Юрий: «13:09. Гнутово 0, Октябрь – камыши».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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