Протяжки быстрые: Ситуация в пунктах пропуска днем 2 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 2 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Оксана: «11:43. В Горловке основная около 40 и льготы около 20»;
- Марина: «14:12. Итог сегодня Горловка – Бахмут. Прошли на авто с 6 утра, в 15 выехали из украинского блок-поста. Получилось удачно, по сравнению с прошлым днями».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Станислав: «10:18. Марьинка в сторону Донецка: всего до броневика и после 40-45 машин»;
- Евгений: «12:37. Льготки машин пятьдесят, а обычной – на спуске с моста».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Донецк: «10:22. На Еленовке в сторону Украины очередь до поворота. Движение 3 машины за 20 мин.»;
- Алиса: «11:59. Еленовка: из Донецка очередь машин 200 перед МГБ. В Донецк – машин 20»;
- Vitalios: «12:19. Еленовка в Донецк около 40 машин, за 10 минут 2 протяжки по 3-5 машин»;
- Олег: «12:45. Еленовка из Донецка – 70 машин. Льготы – нет»;
- Асад: «13:35. Новотроицк пустой в сторону Еленовки, Еленовка – Донецк машин 20-25 протяжки быстрые».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Александр: «12:45. Октябрь: до камышей»;
- Юрий: «13:09. Гнутово 0, Октябрь – камыши».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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