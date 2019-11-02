Возле Верхнеторецкого могут открыть КПП для пешеходов, – соцсети

Возле Верхнеторецкого (Донецкая обл.) на линии разграничения могут открыть пешеходный контрольно-пропускной пункт (КПП). Об этом сообщается в социальных сетях.

«В Скотоватой хотят сделать пешеходный пропускной пункт на оккупированную территорию, чтобы разгрузить КПВВ. Работы ведутся ударным темпом. Люди приветствуют это, потому что будет гораздо дешевле и очереди уменьшатся. А как на деле, посмотрим», – написал пользователь с никнеймом «Сережа Донбасс».

По его словам, сейчас железнодорожники планируют продлить маршрут электрички до Скотоватой. В настоящее время она ходит только до Фенольной.

В Верхнеторецком находится станция «Скотоватая» Донецкой железной дороги на линии Ясиноватая – Константиновка.

Отметим, что станция «Фенольная» находится в 7 км от Торецка (железнодорожная линия Ясиноватая – Константиновка), в 67 км от Донецка. С 2014 года является конечной для всех пригородных электропоездов северного направления, железнодорожное сообщение с Донецком, Ясиноватой прекращено.

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