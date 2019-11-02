«Cуверенный» интернет: В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

В России с 1 ноября вступил в силу закон об устойчивой работе Рунета, что означает, что РФ начинает переходить к «островизации» интернета. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков в интервью российскому РИА «Новости».

Агентство напомнило, что еще в мае президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. При этом такое оборудование операторам должно предоставить государство.

Закон вступает в силу с ноября этого года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года. Внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадают под действие закона.

«Я считаю в ближайшие несколько лет практически неизбежным сценарий так называемой "островизации" интернета, когда страны, которые собираются быть суверенными, распространяют этот суверенитет в том числе на интернет-пространство», – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета. Закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название – мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Планировалось, что первый этап работ завершится к концу 2019 года, а полностью она будет готова через два года.

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