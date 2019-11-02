В Мариуполе задержали убийцу предпринимателя (Фото)

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мариупольского предпринимателя. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

1 ноября, около 15:00 на одной из улиц Левобережного района 38-летнему мужчине было нанесено ножевое ранение, которое оказалось несовместимыми с жизнью. На поиски злоумышленника были задействованы оперативники нескольких районов Мариуполя, которые уже в 24:00 задержали подозреваемого.

«Погибшего мариупольца обнаружили около 16:00 в собственном автомобиле. На теле мужчины было ранение, поэтому полиция начала неотложные поиски лица, которое могло его вызвать. В ходе проведения оперативных мероприятий, уже около полуночи правоохранители разоблачили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался местный житель 1988 года рождения, который ранее не имел проблем с законом и не попадал в поле зрения правоохранителей», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что накануне, между погибшим и подозреваемым возник конфликт: подозреваемый переходил дорогу в неустановленном месте, из-за чего 38-летний мужчина вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с пешеходом, однако прохожий достал нож и ударив мужчину по туловищу бежал с места происшествия.

По факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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