Рассмотрение апелляции на приговор сотруднице «МГБ ДНР» перенесено

Харьковский апелляционный суд перенес заседание по апелляционной жалобе на приговор, вынесенный Киевским райсудом сотруднице «министерства государственной безопасности ДНР», гражданке РФ Ларисе Чубаровой с позывным «Тереза», передает «Интерфакс-Украина».

Заседание перенесли на 21 ноября в связи с отпуском одной из судей-членов коллегии.

Жительницу Харькова Ларису Чубарову суд приговорил к 11 годам тюрьмы за участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ). Приговор был вынесен 29 июня 2017 года. Апелляционный суд трижды пытался рассмотреть жалобу на этот приговор, но безуспешно. 3 мая 2018 года взяла самоотвод вся коллегия судей. 18 июля 2018 года и 26 апреля 2018 года о самоотводе заявляли члены коллегии.

Напомним, 7 апреля 2015 года сотрудники контрразведки совместно с коллегами из УСБУ в Харьковской области задержали предполагаемого организатора серии взрывов в Харькове. Задержанной оказалась гражданка Российской Федерации, сотрудница «министерства государственной безопасности ДНР» с позывным «Тереза».

Она в начале 2014 года была активной участницей Антимайдана в Харькове и пророссийских протестных акций. После начала боевых действий на Донбассе «Тереза» выехала в Донецк для участия в вооруженном противостоянии против Украины на стороне «ДНР». В феврале 2015 года «Тереза» по координации руководителя одного из управлений «МГБ ДНР» с позывным «Док» прибыла в Харьков с целью сбора разведывательной информации и координации деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые действуют на территории региона. В результате проведения неотложных следственных действий по месту временного проживания задержанной было обнаружено самодельное взрывное устройство, военное снаряжение и антиукраинская символика.

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