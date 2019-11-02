В Славянске за один вечер прекращена деятельность 6 игорных заведений разного «профиля» (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) рамках открытого уголовного производства по факту организации пунктов игорного бизнеса сотрудники полиции одновременно провели серию санкционированных обысков в разных частях города. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

В пяти игорных заведениях правоохранители обнаружили 55 компьютеров в полной сборке, флэш-носители и роутеры, видеокамеры и мебель, черновые «бухгалтерские»аписи и наличные. Еще по одному адресу правоохранители изъяли комплекты игральных карт и фишек, столы для игр, тетради с записями и «кассу» заведения, компьютерную технику и сервер видеонаблюдения.

Все имущество изъято в качестве вещественных доказательств и в дальнейшем будет направлено на экспертизу.

Согласно ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины «Занятие игорным бизнесом», организаторам заведений грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 000 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией средств для незаконной деятельности.

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