Предлагали гражданство и домик в Нидерландах: Цемах рассказал о допросе

Фигурант дела МН17 Владимир Цемах заявил, что накануне обмена в допросах в Киеве участвовали люди, которых ему представили как иностранцев, в частности, некие «представители австралийской полиции и полиции Нидерландов». Об этом Цемах рассказал в интервью исполнительному директору ИА «Россия сегодня» Кириллу Вышинскому.

Цемах добавил, что в ходе допросов ему предлагали пойти на сделку. «Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то, почему не в Австралии? – вот это меня удивило, я торговаться не стал», – сказал Цемах.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Владимира Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17. Напомним, 5 сентября, Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство и был передан России. Затем он уехал на неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса. Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха России.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск. В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия. Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17. Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины. Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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