«Межгосударственные» связи: Неподконтрольные Алчевск и Торез стали городами-побратимами

Временно неподконтрольные украинской власти города Луганской и Донецкой области Алчевск и Торез (после переименования – Чистяково) установили побратимские связи. Об этом пишут местные интернет-ресурсы.

В частности, «главы администраций» этих городов подписали «соглашение об установлении побратимских связей» во время «международного инвестиционного форума» во временно неподконтрольном украинской власти Донецке. «Договор предусматривает сотрудничество двух муниципальных образований в сфере культуры, торговли, промышленности, науки, образования, спорта, обмена историко-культурным и патриотическим наследием», – говорится в сообщении, в котором также отмечается, что эти города во многом похожи.

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