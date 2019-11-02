В «ДНР»: В Донецке дорисовали мурал с «Моторолой»

В неподконтрольном украинской власти Донецке на многоэтажном жилом доме нарисовано граффити с изображением взорванного командира батальона «Спарта», россиянина Арсена Павлова («Моторола»). Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
«Художники проекта "АртТаран" за 11 дней нарисовали изображение Арсена Павлова на стене многоэтажного дома в Калининском районе Донецка. Граффити, которое занимает в высоту шесть этажей дома, представляет собой портрет Моторолы на фоне флага ДНР и пламени. В верхней части расположена надпись с именем, фамилией и отчеством комбата, датами его жизни и звездой героя ДНР, в нижней – слова "Знай наших" с эмблемой подразделения "Спарта"», – говорится в сообщении.
Также сообщается, что мурал рисовали 10 художников. На выполнение работы размером более 150 кв. метров потратили 45 литров фасадной краски, 30 литров акрилового лака и 70 аэрозольных баллонов.
Ранее сообщалось, что в Донецке на многоэтажном жилом доме рисуют мурал с изображением «Моторолы».
Напомним, командир батальона «Спарта» Арсен Павлов, известный под позывным «Моторола», был взорван в лифте дома в центре Донецка 16 октября 2016 года. Похороны состоялись 19 октября. Через год в «ДНР» заявили, что задержали причастных к взрыву.
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